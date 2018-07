Vähiravifond Kingitud Elu kutsub ringreisile uhkeid jalkakarikaid vaatama

Selle nädala reedest, 20. juulist kuni 12. augustini toimub seitsmes Eesti linnas kokku kümme koduse jalgpalli Premium liiga mängu. Matšide eel näidatakse rahvale Euroopa klubijalgpalli ihaldatuimad karikad: UEFA Superkarikat, Euroopa liiga karikat ja Meistrite liiga trofeed.

“Jalgpall on saanud märkamatult Eesti kõige populaarsemaks pallimänguks,” sõnas vähiravifondi Kingitud Elu juhataja Toivo Tänavsuu. “Vähiravifond on alati seal, kus on inimesed. Kolm ägedat trofeed on väärt vaatamist, mistõttu loodame ringreisi mängudel kohtuda paljude jalgpallihuvilistega. Kõik saavad võimaluse teha spontaanse heateo, kinkides annetusega vähihaigetele lootust ja elupäevi.”

Karikate ringreisil koguvad vähiravifondi vabatahtlikud annetusi vähihaigete toetuseks sularahas ja pangakaardiga. Pool mängude piletitulust panustavad klubid vähihaigete toetuseks.

Mängudel korraldatakse klubide ja Eesti koondise staaride jalkanänni heategevuslikud oksjonid. Iga mängu vahel loositakse vaatajate vahel välja kaks pääset UEFA Superkarika finaalmängule Real Madrid vs Atletico Madrid (Lilleküla staadion, 15. august).

Uhked karikad on imetlemiseks väljas kõikide mängude eel: kaks tundi enne kohtumise algust avatakse festivaliala koos karikate, toitlustuse, päevajuhi ja erinevate tegevustega.