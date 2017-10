Vaata, kellega võib Eesti jalgpallikoondis järgmisel aastal rahvuste liigas kokku minna!

Järgmisel sügisel saab alguse uhiuue formaadiga UEFA rahvuste liiga. Eilsete MM-valikmängude lõpuga said selgeks need vastased, kellega võib Eesti uue sarja esimesel hooajal kokku minna.

UEFA rahvuste liigas osalevad kõik 55 Euroopa koondist ning see asendab suurt hulka maavõistlusi. Valikmängude süsteem jääb samaks.

Koondised jagatakse UEFA rahvuste liigas viimase kolme suurvõistluse tulemuste põhjal A, B, C ja D liigadesse, millest esimeses on 12 tugevamat, teises järgmised 12, kolmandas 15 ja neljandas 16 koondist. Igas liigas on neli alagruppi, kuhu kuulub kolm või neli koondist.

Rahvuste liiga alagrupimängud toimuvad 2018. aasta septembris, oktoobris ja novembris kodus-võõrsil põhimõttel. Kõigi alagruppide võitjad (16) tagavad koha Euroopa meistrivõistluste valiksarja play-off mängudele ehk võimaluse võidelda finaalturniirile pääsu eest. A liiga alagruppide võitjad selgitavad 2019. aasta juunis UEFA rahvuste liiga üldvõitja.

2018. aasta detsembris ehk pärast rahvuste liiga alagrupimängude lõppu toimub EM-valiksarja alagruppide loosimine. Mängud peetakse 2019. aasta märtsis, juunis, septembris, oktoobris ja novembris. Valiksarjast pääseb finaalturniirile iga alagrupi kaks paremat (kokku 10 alagruppi).

See tähendab, et 2019. aasta novembriks on läbi valiksarja selgunud 20 koondist, kes jõudsid otse EM-finaalturniirile. Lisaks on läbi rahvuste liiga selgunud 16 koondist, kes mängivad play-offe alles jäänud 4 kohale finaalturniiril. Kui mõni play-offi jõudnud koondis tagas koha EM-finaalturniiril läbi valiksarja, siis saab selle koondise asemel play-offi mängida rahvuste liiga paremusjärjestuse alusel järgmine vastava liiga koondis, kes ei jõudnud valiksarja kaudu finaalturniirile.

Eesti kuulub viimaste tulemuste põhjal C liigasse, kus on koos Euroopa vuti pingereas 25.-39. kohal asuvad meeskonnad. Eesti on C liigas Küprose järel ja Leedu ees eelviimane, mis tähendab, et oleme neljas loosipotist viimases.

C liiga esimesse loosipotti kuuluvad Ungari, Rumeenia, Šotimaa ja Sloveenia. Teises potis asuvad Kreeka, Serbia, Albaania ja Norra, kolmandas Montenegro, Iisrael, Bulgaaria ja Soome ning viimases Küpros, Eesti ja Leedu.

Igast loosipotist tuleb ühte gruppi üks meeskond, mis tähendab, et Eestiga koos võivad mängida näiteks Ungari, Kreeka ja Montenegro. Üheks võimaluseks on näiteks ka Sloveenia, Norra ja Soomega madistamine.

UEFA rahvuste liiga alagrupid loositakse 24. jaanuaril 2018.

Kõik rahvuste liiga alagrupid ja liigad: