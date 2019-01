Uus üleminek soolas? Itaalia meedia: Ragnar Klavanit jahib Meistrite liiga mullune poolfinalist

Keskkaitsja Juan Jesusi värske vigastus on Roma tagaliini hõredaks jätnud ning Di Francesco sooviks sinna Serie A-st mõne odavamapoolse mängija katteks tuua. Kaks nime, mis on välja käidud, on Udinese hollandlane Bram Nuytinck ning Cagliari eestlane Ragnar Klavan. Sealjuures on ka Klavani tänavune hooaeg olnud vigastuste tõttu väga heitlik.

Klavan siirdus Cagliarisse möödunud suve lõpus Liverpoolist ning Roma jaoks ei oleks ta sugugi tundmatu suurus: sel hooajal aitas ta Cagliari Roma vastu 2:2 viigini, eelmisel hooajal tegi ta Liverpooli eest kaasa Meistrite liiga poolfinaalis, kus vastaseks oli just nimelt Roma. Kordusmängu lõpuhetkedel määrati Roma kasuks sealjuures isegi penalti, kui kohtuniku hinnangul mängis just Klavan oma karistusalas käega.

Vahepeal päris täbaras olukorras olnud Roma on viimaste nädalatega Serie A-s teinud korraliku tõusu ning on tagasi esinelikus, kuid on punktide mõttes sama lähedal 12. kohale kui kolmandale reale.

Roma pääses ka tänavu Meistrite liigas edasi 16 parema sekka - kaheksandikfinaalis lähevad nad vastamisi FC Portoga.

Serie A tabeliseis:

