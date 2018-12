Uus jalgpalliaasta algab Eesti koondisele ja klubidele 11. jaanuaril

Premium liigas jõuavad ETV2, ETV+, Soccernet.ee ja jalgpall.ee otseülekannete vahendusel huvilisteni kõik 180 mängu. Esiliigas vahendab Soccernet.ee otsepilti igas voorus ühest mängust ning avalahing peetakse neljapäeval, 7. märtsil Tartu JK Welco ja FC Elva vahel.

Eesti meister kroonitakse laupäeval, 9. novembril toimuvas Premium liiga 36. voorus. Esiliiga ja Esiliiga B lõpetavad hooaja päeva võrra hiljem. Tavapäraselt valmistati ette eraldi kalendriversioon ka juhuks, kui mõni Eesti klubi jõuab eurosarjas alagrupiturniirile.

"Koduse kalendri koostamise põhimõtted räägiti läbi 2018. aasta mais toimunud dialoogkohtumistel, kus osalesid Premium liiga, Esiliiga ja Esiliiga B klubid, fännide esindajad ja ajakirjanikud. Võrreldes eelmise hooaja kalendriga on muudatusi mitu: MM-finaalturniiri tõttu suvel olnud pausi pole ja seekord pole ka jaanipäevaaegset vaba nädalat, kuhu algselt plaanitud karikavõistluste 1/64-finaalide mängud Premium Liiga, Esiliiga ja Esiliiga B klubide osalusel peetakse UEFA Meistrite liiga ja Euroopa liiga I eelringi mängude vahel; kui eelmises tüüpkalendris oli enne märtsikuist koondisemängude akent planeeritud viis vooru, siis nüüd kaks; nädalasisestes voorudes lisandus teisipäeva õhtul ETV2 otseülekanne," rääkis Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak.

"Järgneva viie hooaja jooksul on kalendri koostamine tavapärasest keerulisem vaid 2020. aastal, mil toimub Euroopa meistrivõistluste finaalturniir, aga meil on olemas plaan, kuidas ka siis pidada kinni põhimõttest, et enne märtsikuist koondisemängude pausi mängitakse mitte rohkem kui kaks liigavooru. Maailmameistrivõistluste finaalturniir leiab aset 2022. aasta novembris ja detsembris, mis sobib meile liigahooajaga hästi," lisas Pohlak.

2020. aasta kalender tuleb arutlusele 2019. aasta kevadel toimuvatel dialoogkohtumistel, kus osalevad Premium liiga, Esiliiga ja Esiliiga B klubid, fännide esindajad ja ajakirjanikud.