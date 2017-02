Kohe-kohe startiva värske Premium liiga hooaja puhul leiame märtsi Jalka esikaanelt Tallinna FC Flora raudvara Gert Kamsi, kes vastab põnevalt lugejate küsimustele. Kahevõistluse taustaga äärekaitsja annab teada, mis on ta suusahüpperekord ning kuidas valik lõpuks vuti poole kiskus. Peale selle kiidab Kams naabrimeest ja meeskonnamängu köitvat olemust.

Arutleme, millal võiks Eesti meister tulla väljastpoolt Harjumaad. Mis aitaks pealinnast eemal asuvatel tiimidel muutuda konkurentsivõimeliseks ning kes on tallinlaste ainuvõimu kõige tõenäolisemad kukutajad? Treenerirubriigis jagub tähelepanu Tallinna FC Levadia juhendajale Igor Prinsile, kes töötas 2015. aasta septembrist kuni 2016. aasta juulini Läänemaa noortevuti koordinaatorina ning juhendas sealset U17 eliitliiga võistkonda. See oli esimene kord, kui Prins sai ennast noortetreenerina proovile panna. Jalkale jutustab mees, mida ta kaunis Haapsalus töötades õppis. Samuti saame teada, mida on ta kõrva taha pannud Tarmo Rüütlilt.

Kas Eestis on tõesti jalgpallitreenerite põud? Probleemi üle mõtiskledes saavad teiste seas sõna Eesti jalgpalli raskekahurväelased Mart Poom, Martin Reim ning Joel Lindpere. Tutvume lähemalt talvel Lapimaa klubisse PS Kemi siirdunud Marek Kaljumäega. Kunagine Ragnar Klavani klubikaaslane meenutab oma Hollandi-aega ning unistab koondisekutsest.

Miks on ristnurka löödud väravat silmal lausa lust vaadata? Pealtnäha kummalise küsimuse üle hakkavad juurdlema nii jalgpallitegelased kui ka teadlased. Avame ka FIFA arvutimängu fenomeni. Mängijaks luubi all on seekord Mark Oliver Roosnupp ning oma sümboolse koosseisu moodustas spordikommentaator Tarmo Tiisler. Tutvume ka uuenenud rahvaliigaga ja meistrisarjast unistava Pärnu JK meeskonnaga ning võrdleme Eesti ja naaberriikide naisvuti numbreid. Kus on rohkem mängijaid, treenereid ja kohtunikke? Lisaks vaatame vastu algavale esiliiga hooajale. Postritel on Andre Järva, Gianluigi Donnarumma ning Gabriel Jesus.