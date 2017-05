Uues Jalkas: jalgpalli sügavam sisu Janar Toometi silmade läbi

Juunikuu Jalka kaanel poseerib Nõmme Kalju poolkaitsja Janar Toomet. Eelmise aasta lõpus koondisedebüüdi teinud mees vastas Jalka lugejate erisugustele küsimustele. Teemadeks nii tema tõusude ja mõõnadega karjäär, kõrgharidus kui ka Eesti jalgpallikultuur. Muuseas selgub, milline treener tegi nalja, et Toomet elab ja magab riietusruumis!

Mõtiskleme selle üle, kes on Eesti kõigi aegade parim jalgpallur – Mart Poom või Ragnar Klavan? Vaatame asja nii koondise- kui ka klubikarjääri vaatevinklist. Kes jääb kahe suure duellis peale

Uurime, mida panid meie kohtunikud kõrva taha märtsis toimunud maailma parima vilemehe Mark Clattenburgi juhitud seminarilt.

Jalgpalliajakirjanik Oliver Lomp käis vaatamas AS Roma ning Torino Juventuse mõõduvõttu ning kirjutab meile legendaarse Franscesco Totti fenomenist. Tutvume lähemalt Tartu JK Tammekat juhtiva kahe peatreeneri Kaido Koppeli ning Mario Hansiga. Kuidas nad võistkonda sütitavad ning üksteist iseloomustavad?

Viimasel kahel hooajal Premium liigas Pärnu Linnameeskonna värve esindanud paremkaitsja Joosep Sarapuu tänavu kõrgliigas ei mängi, vaid elab hoopiski eksootilises Prantsuse Guajaanas. Mis tuul ta sinna viis ning mida teha siis, kui trenni alguses seisad silmitsi kuningboaga?

10. juunil toimuval Eesti-Soome 100+ maavõistlusel leiab aset kahe riigi vutilegendide heitlus. Soomlastega vastamisi seisvad Teet Allas, Marko Kristal ning Kristen Viikmäe meenutavad esimesi kordi, kui põhjanaabreid väisati. Läänemaailm lõi täiesti pahviks!

Intervjueerime naistekoondise peatreenerit Indrek Zelinskit ning meenutame Evald Tipneri karikavõistluste suureskoorilisi heitlusi. Tutvume Tammeka noortetreener Raul Rebasega, külastame Levadia ning Flora U21 võistkondade mini-derbyt ning ootame rannajalgpalli meistriliiga uut hooaega. Mängijaks luubi all on Lisette Tammik, oma sümboolse koosseisu pani kokku Anu Säärits. Postritel on Sander Kapper, Kylian Mbappe ning Paulo Dybala.