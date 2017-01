Värskelt Šotimaa kõrgliigaklubi Invernessiga liitunud Eesti jalgpallikoondise ründaja Henri Anier tõdes, et sama meeskond tundis tema vastu huvi juba suvel.

"Oli huvi mitmetest liigadest, kuid seda kõike vaid jutu tasandil. Invernessi huvist kuulsin tegelikult juba suvel, enne kui ma nüüd siia lõpuks jõudsin. Peatreenerilt oli nüüd jaanuaris kohe olemas konkreetne huvi ning klubilt pakkumine, mingit venitamist ei olnud. Treener võttis ühendust ja ütles, et sina oled see mängija, keda meile ette vaja oleks. Tean Invernessi ka varasemalt, olen nende vastu mänginud ning see on alati raske olnud," rääkis Anier Soccernet.ee-le.

Inverness on Šotimaal Anieri jaoks juba neljas meeskond. "Tean, et see on hea meeskond, mis mängib heas liigas. Loomulikult olen siin varem olnud ja seetõttu on ka juba sisseelamine lihtsam ning tunne kodusem. Sisseelamise mõttes olen kogenum, algusest peale on mul siin kõik kohe meeldima hakanud."

26-aastase Anieri sõnul tundis klubi peatreener Chris Foran just tema vastu erilist huvi. "Ta helistas mulle ja rääkis konkreetselt, mis plaanid tal minu suhtes on. Iga päev olen temaga suhelnud ning tegu on väga meeldiva, professionaalse ja sümpaatse inimesega. Need kaks trenni, mida ma teinud olen, on olnud väga intensiivsed. Foran teab mind juba varasemast ajast, kui mängisin Šotimaal ja samuti olen mänginud ka tema enda vastu. Eile temaga vesteldes avaldas ta suurt rahulolu, et siin olen."