Usin LHV jalgpallikaardi kasutamine tõi klubidele rekordtoetuse

Jalgpallifännid kogusid LHV jalgpallikaardiga aktiivselt makstes Eesti jalgpalli toetuseks rekordilised 65 286 eurot. See LHV poolt makstud summa on 37% suurem kui aasta tagasi.

LHV Jalgpallikaart on LHV panga ja Eesti Jalgpalli Liidu ühiselt loodud Eesti jalgpalli ametlik fännikaart. See on pangakaart, millega tehtud iga ostu pealt maksab LHV 10 senti kaardiomaniku valitud jalgpalliklubi toetuseks.

„Tundub, et jalgpallisõbrad on LHV jalgpallikaardi omaks võtnud. Viimastel aastatel on toetussummad kasvanud ja tänavu maksime toetussummad koguni 139 klubile,“ kommenteeris LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu. „On hea meel, et mitmelgi jalgpalliklubil lisandub fännide poolt eelarvesse arvestatav lisa.“

„Eesti elu arengu mootoriks saavad olla tugevad kogukonnad ja Jalgpallikaardi projekti üha suurenev hoog näitab just kogukondade tugevnemist, esmalt nii üldises Eesti ja seejärel ka vastava klubi identiteedi tähenduses,“ sõnas Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak. „Jalgpallikaardi projekti abil saavad klubid koos oma liikmeskonnaga koguda raha konkreetsete projektide elluviimiseks, näiteks muruhooldustehnika soetamiseks, reisikulude katmiseks, uue jalgpallivarustuse ostmiseks vms,“ selgitas Pohlak.

Nagu varasematel aastatelgi kogusid suurima toetuse rahvuskoondise fännid Eesti Jalgpalli Liidule. Suurima toetussummaga klubide TOP-10 kujunes järgmine:

1. Tartu Jalgpallikool Tammeka

2. Nõmme Kalju FC

3. Tallinna FC Flora

4. FC Elva

5. Tallinna FC Levadia

6. FC Kuressaare

7. Tallinna FC Infonet

8. JK Tallinna Kalev

9. Viljandi JK Tulevik

10. Rahvuskoondise fännklubi Jalgpallihaigla

Lisaks lemmiklubi toetamisele on LHV Jalgpallikaart kasulik ka kaardiomanikule. Sellega saab alati vähemalt 10% soodsamad piletid Eesti koondise kodumängudele ja tasuta sissepääsu Eesti noortekoondiste kodumängudele.

LHV on alates 2010. aastast Eesti Jalgpalli Liidu ja Eesti rahvuskoondise peatoetaja.