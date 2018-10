Uno Tutk: aeg, mil kohtunikud hakkavad otsuseid avalikult põhjendama, pole kaugel

„Nahaalne, läbinähtav ja häbiväärne!”, „Korrumpeerunud purjus mother****er, kes ei kaotanud kahjuks õigust tipptasemel vilistada, ehkki armastab pudelisse kukkuda.” Need on väljendid, millega iseloomustati hiljaaegu kahte Eesti nimekat kohtunikku. Paide linnameeskonna peatreenerile Vjatšeslav Zahovaikole läks esimene fraas maksma 200, madalama liiga klubi juhile Angelo Palmerile teine fraas aga 450 eurot. Sügise saabudes on õigusemõistjate suunas sappi pritsitud pea iga mänguvooru järel. Igale arvustusele distsiplinaarkaristust lihtsalt ei järgne.





Jalgpalliliidu peakohtunik Uno Tutk ei salga, et arbiitrite tegevuses avastatakse pea iga kord puudujääke, kuid tuletab meelde, et kõik nad vilistavad mänge oma põhitöö kõrvalt ja pereelu arvelt.