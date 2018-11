Ungari teatas koosseisu mänguks Eestiga

Eesti mängib Ungariga 15. novembril Budapesti Groupama Arenal Eesti aja järgi kell 21.45.

Eesti ja Ungari läksid viimati vastamisi A. Le Coq Arenal 15. oktoobril, kui väravaterohke kohtumine lõppes 3:3 viigiga. Meie Rahvuste liiga alagruppi juhib nelja mängu järel 12 punktiga Soome, Kreeka on kuue punktiga teisel kohal. Ungari on kogunud neli punkti, Eestil on kirjas üks punkt.

Ungari koondise koosseis:

Väravavahid

Dénes Dibusz (16.11.1990) – Ferencváros 6/0

Péter Gulácsi (06.05.1990) – RB Lepizig (GER) 22/0

Ádám Kovácsik (04.04.1991) – MOL Vidi FC 1/0

Kaitsjad

Botond Baráth (21.04.1992) – Budapest Honvéd 1/0

Attila Fiola (17.02.1990) – MOL Vidi FC 27/0

Tamás Kádár (14.03.1990) – Kiievi Dinamo (UKR) 51/1

Mihály Korhut (01.12.1988) – Beer Sheva Hapoel (ISR) 12/0

Ádám Lang (17.01.1993) – CFR Cluj (ROU) 24/1

Gergő Lovrencsics (01.09.1988) – Ferencváros 27/1

Willi Orbán (03.11.1992) – RB Leipzig (GER) 2/0

Paulo Vinicius (12.02.1990) – MOL Vidi FC 6/0

Poolkaitsjad

Dániel Gazdag (02.03.1996) – Budapest Honvéd 0/0

Dávid Holman (17.03.1993) – Bratislava Slovan (SVK) 0/0

Zsolt Kalmár (09.06.1995) – DAC (SVK) 12/0

László Kleinheisler (08.04.1994) – Astana (KAZ) 21/2

István Kovács (27.03.1992) – MOL Vidi FC 9/0

Ádám Nagy (17.06.1995) – Bologna (ITA) 27/0

Máté Pátkai (06.03.1988) – MOL Vidi FC 17/0

Ründajad