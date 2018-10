Ungari peatreener: Soomel oli õnne, et nad Eestit võita suutsid. Eestlased ei vääri nulli punkti peal olemist

Itaallane Rossi sai Ungari koondise peatreeneriks alles sel suvel ning on meeskonna tüüri juures olnud vaid kolme mängu jagu - kõik need on toimunud Rahvuste liigas. Kodus suudeti Kreekat võita, võõrsil saadi aga samalt vastaselt kirja kaotus, samuti jäädi alla Soomele.

"Meie ootused on samad nagu varem: tahame võita, tahame näidata, et oleme igas aspektis arenenud. Siiani oleme ainult ühe korra õnnestunud, aga olen igas mängus näinud arengut. Kahjuks pole me siiani võtnud neid punkte, mida oleksime soovinud," sõnas Rossi homse mängu eel.

Itaallase sõnul on Eesti tase tegelikult parem kui hetke tabeliseis näitab. "Eesti on nüüd kolm mängu mänginud ja kolm kaotust saanud, aga ausalt öeldes ei vääri nad seda, et kolme mängu järel nulli peal olla," tunnustas Rossi.

"Peame neid kindlasti austama ja teame, et midagi lihtsat meil ei tule. Vassiljev on keskväljal väga ohtlik ja Eesti jaoks üks olulisemaid mängijaid. Ta võib võtmesööte anda nii vasaku kui parema jalaga ning on ohtlik ka standardolukordade andjana. See on aga vaid üks näide - oleme mänguks hästi valmistunud ja teame hästi ka teisi mängijaid. Kreeka ja Soome jaoks ei olnud mängud lihtsad ja Soomel oli reedel õnne, et nad võidu kätte said."