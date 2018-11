Ungari peatreener peab mängu Eestiga tribüünilt vaatama

Rossi sai juhendamiskeelu käitumise eest üle-eelmises Rahvuste liiga mängus Kreeka vastu.

Esialgu määrati Rossile kolmemänguline juhendamiskeeld, kuid Ungari jalgpalliliit kaebas otsuse edasi ning pärast eelmise nädala kolmapäeval toimunud ülekuulamist vähendati karistust kahele mängule. Ühemänguline keeld läheb kohe täitmisele, teine jääb aastaks ajaks üles tingimisi.

"Nagu ma täna distsiplinaarkomisjonile ütlesin, kahetsen ma juhtunut siiralt," ütles Rossi Ungari vutiliidu pressiteate vahendusel. "Eriti seetõttu, et ma ei tahtnud kohtunikele vastu hakata. Mu emotsioonid ja kirg võivad minust teinekord mängu ajal võitu saada, ning see pole õige asi, mida teha. Kavatsen end tulevikus muuta."

Meeskonna ettevalmistamist UEFA keeld Rossil ei takista. "See otsus ei mõjuta meie ettevalmistust. Teen kõik, mis minu võimuses, et järgmisel neljapäeval tagada meeskonnale parim võimalik tulemus. Samal ajal kutsun üles meie toetajaid tulema Groupama Arenale, et minu puudumine kompenseerida ja elama kaasa nii valjult kui võimalik," ütles ta.

Rossi asemel juhendab Ungari koondist tema kaasmaalasest abitreener Cosimo Inguscio.

Ungari ja Eesti kohtuvad Budapestis neljapäeval kell 21.45. Ungari võidu korral jääb Eesti C-liiga 2. alagrupis viimaseks ja langeb järgmiseks aastaks Rahvuste liiga nõrgeimasse divisjoni. Viigi ja Eesti võidu korral selgub väljalangeja viimases voorus pühapäeval, mil Eesti kohtub Kreekaga ja Ungari Soomega.