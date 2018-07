Üllatuspomm: Tarmo Kink liitus taas Levadiaga

FCI Levadia andis Facebookis teada, et koosseisu on registreeritud Tarmo Kink, kes liitus meeskonnaga amatöörmängijana.

Sarnase lepinguga liitus 32-aastane Kink Levadiaga ka mullu suvel, aga hooaja lõppedes teatas ta, et seal ta ei jätka, kirjutab Soccernet. Tänavuse aasta esimese poole jooksul on endine koondislane tegelenud vigastuse ravimisega.

"Tarmo Kink on meie KTM ning aastaid FC Levadia koosseisus mänginud ründaja. Meil on väga hea meel, et saame teda aidata ja toetada sportliku vormi taastamisel. Loodame, et Tarmo taastub kiiresti vigastusest, liitub peagi FCI Levadia esindusmeeskonna treeningutega ning aitab meid hooaja otsustavates mängudes," ütles FC Levadia spordidirektor Sergei Pareiko.