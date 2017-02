FC Levadia jalgpalliklubi sai Premium Liiga hooaja eel olulise täienduse kui meeskonnaga liitus meistriliiga üle-eelmise hooaja parim väravakütt Ingemar Teever.

Vabariigi aastapäeval oma 34. sünnipäeva tähistav Teever mängis FC Levadias 2012. aasta suvest kuni 2015. aasta lõpuni. Seejärel otsustas ta tippjalgpallist loobuda ning pallis eelmisel hooajal III liigas Tallinna FC Zenidi ning rannajalgpalli meistrivõistlustel Peugeot´ meeskonna koosseisus, kirjutab Levadia koduleht.

“Olin aasta ja kolm kuud suurest jalgpallist eemal, mängisin Zenidiga kolmandat liigat ja Peugeot´ eest rannajalgpalli. Enne veebruari polnud mul veel naasmismõtteid peas. Siis kohtusin FC Levadia juhatusega hoopis teistes küsimustes ning kokkusaamise tulemusel tekkiski mõlemapoolse naljatamisega plaan Premium Liigasse tagasi tulla,” kirjeldas Teever oma tagasipöördumise asjaolusid.

“Võistlusmomendi sain rannajalgpallis kätte, kuid hinges oli soov mängida kõrgemal tasemel. Kokkusaamise tagajärjel tekkis konkreetne idee tagasi tulla ja veel aasta FC Levadiat aidata. Võtsin paar päeva mõtlemiseks, vaatasin FC Levadia ja KuPS-i vahelist mängu, rääkisime asjad selgeks ja andsin nõusoleku tagasi tulla.”

Esimese asjana üritab Teever end parimate päevade vormi saada. “Kui tõsiselt rääkida, siis olen alles ühe nädala treeninud ja vorm on veel kaugel täiuslikkusest, kuid olen sinnapoole teel. Tempoga kohanemine võtab aega, kuid tahaksin saada end võimalikult kiiresti vormi ja panustada võistkonna edusse. FC Levadias on eesmärk alati selge ja see on meistritiitel,” sõnas kollikütt.

Teever usub, et teeb oma Premium Liiga come-backi juba 4. märtsil avakohtumises FC Flora vastu. “Ega me viigi peale välja ei lähe. Vajadusel olen valmis meeskonda aitama, ehkki tippvormi jõudmine võtab veel üksjagu aega. Loodan igatahes Flora vastu mänguminuteid saada,” ütles Teever.

“Kui ma 2015. aasta lõpus suurest jalgpallist taandusin, siis tundsin küll soovi kõrvale astuda. Olin meeskonnas olnud kolm ja pool aastat, treenerid vahetusid, käisin puhkamas ning mul oli uus töö olemas. Lisaks sündis eelmise aasta mais minu perre poeg Noah. Kõigi nende asjade valguses tundus õige moment lõpetada. Kunstmuru ja talviseid treeninguid taga ei igatsenud. Aasta jooksul tulid meelde suvised mängud Kadriorus, hammas läks verele ja suure mängu nälg tuli tagasi,” meenutas FC Levadias kaks Eesti meistritiitlit ja kaks hõbedat võitnud edurivimees.

Kuna Teeveri endise särginumbri 11 sai uueks hooajaks brasiillane Joao Morelli, siis ilutseb ründaja seljal tänavu number 18.