Üllatus: Narva Transist lahkunud Kotenko liitus Levadiaga

37-aastane Kotenko esindas Levadia ridu viimati 2007. aastal, siirdudes seejärel pikkadeks aastateks välismaale, kus ta pallis nii Norras, Küprosel, Aserbaidžaanis, Soomes kui ka Valgevenes.

Viimased kaks hooaega pallis ta Transi ridades, kusjuures tänavuse hooaja teisel poolel kaotas ta oma esinumbri koha leegionärile Betim Halimile.

Levadias hakkab Kotenko kõigi eelduste kohaselt täitma Sergei Lepmetsa kõrval teise väravavahi kohta. Eelmisel hooaja keskel riputas ootamatult kindad varna Levadia pikaaegne varuväravavaht Priit Pikker.

Eesti koondisesse kuulus ta viimati 2013. aastal, sinisärkide eest on tal kirjas 27 mängu.

"Mul on väga hea meel koju tagasi tulla! Mängisin FC Levadias 11 aastat tagasi ning olen väga rõõmus, et klubi kutsus mida tagasi oma meeskonda. Annan endast parima, et võidaksime uuel hooajal Eesti meistritiitli ning täidaksime kõik püstitatud eesmärgid. Samuti soovin oma kogemustega edasiandmisega aidata noori väravavahte nende jalgpalluteel ning seeläbi kogu klubi," ütles Kotenko.

"Arturi lisandumisega täitsime positsiooni, mis valmistas meile hooaja lõpus probleeme. Nüüd on meil meeskonnas kaks väga heal tasemel kogenud väravavahti ja nende kõrval suure potentsiaaliga noored väravavahid, kes saavad hea võimaluse Sergei Lepmetsalt ja Artur Kotenkolt palju õppida. Olen Arturi tagasituleku üle väga rõõmus," sõnas FCI Levadia spordidirektor Sergei Pareiko.