Üllatus: Aleksandr Dmitrijevist saab Premium liiga klubi peatreener

36-aastane Dmitrijev esindas möödunud hooajal FC Florat, kuid teatas hooaja lõpu järel, et riputab putsad varna.

"Olen väga ônnelik, et selliste kogemustega mees liitub meie klubiga. Kôikidest kandidaatidest oli ta riskantseim, kuid mina ja Raku oleme kindlad, et tema on meie jaoks parim valik. Aleksandri valik on midagi uut ja erakorralist ning tundes teda inimesena ja persoonina, ootame tema arengut ning aitame teda igas olukorras. Tal on raske töö ees, aga parim valik laual meie jaoks," sõnas klubi spordidirektor Joel Lindpere klubi kodulehele.

"Joel võttis ühendust ja pakkus sellist võimalust, kuna ma mängijakarjääri lõpetasin. Tahtsin jalgpalli juurde jääda ja kui see võimalus tekkis, siis ei saanud sellest keelduda. Eesmärk on jääda meistriliigasse, meeskond on väga noor ja on vaja teha palju tööd. Peame oma selle eesmärgi saavutama," lisas Dmitrijev ise.

Meeskonna abitreenerina jätkab Liivo Leetma, väravavahtide treeneriks asub Kristjan Tamme. Uuel hooajal alustab füsioterapeudina tööle Maali Pruul.

Kalevi senine peatreener Argo Arbeiter alustab koos Indrek Zelinskiga tööd Soome klubis Kotka TP.