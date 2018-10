Üleolev Ungari peatreener: lasime endale kolm väravat lüüa Eestil. Eestil!

Rossi küll rõhutas korduvalt, kuidas ta ikkagi Eesti meeskonda austab, kuid tema väljaütlemised olid hoopis ülbemat laadi. "Olime 20 minutit enne mängu lõppu 2:1 ees. Seejärel lasime endale kaks uskumatut väravat. Kui lased endale ühe sellise, on see lihtsalt halb õnn, kui kaks, on see midagi uskumatut."

Ungari treeneri sõnul võtab ta vastutuse eksimuste eest kaitses. "Tegime liiga palju vigu, aga kogu austuse juures Eesti vastu ei olnud nad varem ühtegi väravat löönud. Täna lõid nad kolm! Sellest on raske aru saada, see on vastuvõetamatu. Ükskõik millisel viisil need väravad oleks ka tulnud.

Meil olid ees mõned momendid, kuid taga tegime liiga palju vigu. See on minu vastutus, sest pean kaitseliini paremini organiseerima."