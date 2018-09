ÜKS PÄEV MÄNGUNI: Mida kujutab endast ajalooline jalgpalli Rahvuste liiga?

Laupäev, 8. september 2018 kell 21.45 Eesti – Kreeka, A. Le Coq Arena

Teisipäev, 11. september 2018 kell 21.45 Soome – Eesti, Turu Veritase staadion

Reede, 12. oktoober 2018 kell 21.45 Eesti – Soome, A. Le Coq Arena

Esmaspäev, 15. oktoober 2018 kell 21.45 Eesti – Ungari, A. Le Coq Arena

Neljapäev, 15. november 2018 kell 21.45 Ungari – Eesti, Groupama Arena

Pühapäev, 18. november 2018 kell 21.45 Kreeka – Eesti, Ateena Olümpiastaadion

Meie alagrupi teised kohtumised:

Laupäev, 8. september 2018 kell 19.00 Soome - Ungari, Tampere staadion

Teisipäev, 11. september 2018 kell 21.45 Ungari - Kreeka, Ferencvarosi staadion (Budapest)

Reede, 12. oktoober 2018 kell 21.45 Kreeka - Ungari, OAKA Spiros Louis (Ateena)

Esmaspäev, 15. oktoober 2018 kell 21.45 Soome - Kreeka, Tampere staadion

Neljapäev, 15. november 2018 kell 21.45 Kreeka - Soome, OAKA Spiros Louis (Ateena)

Pühapäev, 18. november 2018 kell 21.45 Ungari - Soome, Ferencvarosi staadion (Budapest)

Eesti lähiriikidest on C-liigas lisaks meie alagrupis mängivale Soomele veel Leedu ja Norra. Norra heitleb grupi esikoha nimel Bulgaaria, Küprose ja Sloveeniaga. Leedu vastasteks on Montenegro, Rumeenia ja Serbia. C-liigas on veel üks kolmeliikmeline alagrupp, kui loosi tahtel kohtuvad Albaania, Iisrael ja Šotimaa. Meie idanaaber Venemaa mängib B-liigas, teiste seas mängivad seal ka Rootsi ja Taani. Lõunanaaber Läti on D-liigas.

Rahvuskoondiste võistlusel on uuenduseks klubijalgpallist tuttav liigadest „tõusmine“ ja „väljakukkumine“. Grupis viimaseks jäänud meeskond langeb järgmiseks UEFA Rahvuste liigaks aste madalamale (v.a D-liiga alagruppide kaotajad). See tähendab, et näiteks A-liigas ühes grupis mängivad Horvaatia, Inglismaa ja Hispaania peavad harjumuspäratult „kõrgseltskonnast“ suu puhtaks pühkima.

Loosimisel pani inimesi õhku ahmima loosipallid, mis viisid ühte alagruppi Prantsusmaa, Saksamaa ja Hollandi. A-liigas mängib ka Island, kes peab mõõtu võtma Belgia ja Šveitsiga. Neljanda A-liiga alagrupi moodustavad Itaalia, Poola ja Portugal.