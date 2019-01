Uhke üleminek: Tallinna Kalevi keskkaitsja siirdub MLS-i lävele

Vaid 18-aastane Kingue jõudis Kalevi ridu esindada vaid pool hooaega, aga näitas ennast väga heast küljest ning jäi silma ka teistele klubidele.

"Kuigi Steve'i uueks klubiks on esialgu Major League Socceris (MLS) mängiva Philadelphia Unioni duubelmeeskond Bethelem Steel, siis on siiski võimalus kõrgliiga klubi värve esindada suur. Suheldes mängija agendiga leidsime, et see on ainulaadne võimalus Kinguel teha oma karjääris järgmine võimas samm. Soovime omalt poolt Steve'ile edu & jaksu uutel väljakutsetel ning loodame, et ta meid ei unusta," kirjutab Kalev oma Facebooki lehel.

Premium liigas sai Kingue mullu kirja 14 mängu ja 3 väravat. Eestis oli ta laenul Kameruni klubist Nfuko Academy Sports, laenulepingu alusel siirdub ta ka USA-sse.