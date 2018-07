UEFA Superkarikale annavad võimsa avalöögi rahvatantsijad

15. augustil Tallinnas toimuva UEFA Superkarika avatseremoonial tutvustavad maailmale Eesti rahvatantsu üle 250 tantsija.

Kui kohapeal jälgib matši ligi 15 000 silmapaari, siis otseülekande vahendusel jõuab avatseremoonia 50 miljoni inimeseni.

„Rahvatantsul on meie kultuuriruumis väga oluline roll ja UEFA Superkarikas on suurepärane võimalus tutvustada seda kogu maailmale. Eesti riigi 100. sünnipäeval on kümnete miljonite inimeste pilgud pööratud just meie poole, see on väga suur asi,” rääkis Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.

Kokku võtab avatseremooniast osa 264 tantsijat 12 Harjumaa rahvatantsurühmast. Rühmadest on esindatud Tallinna Ülikooli rahvatantsuansambel Soveldaja, Tantsuansambel Lee, Tantsuansambel Sõprus noorte segarühm, MTÜ Rahvakultuuriselts Koidupuna, Tallinna Huvikeskuse "Kullo" tantsuansambel Sõleke, Tantsuselts Sõleke, Kolga rahvatantsurühm, Tantsuansambel Sõprus, Rae Kultuurikeskuse segarühm Sukad & Tagi, Rahvatantsuselts Pääsuke, Leigarid ja Tantsurühm Tantsusarvikud.