UEFA Superkarika piletiga saab Tallinna ühistranspordis tasuta sõita

UEFA Superkarika pileti esitamisel on 14. ja 15. augustil võimalik Tallinna ühistranspordis sõita tasuta.

Lisaks on Superkarikale akrediteeritud inimestel oma akrediteerimiskaardi ettenäitamisel tasuta sõiduõigus 6.-15. augustini.

Vastavalt Tallinna linnavalitsuse korraldusele kehtib tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel.

„Tänu sellele otsusele on Tallinna külalistel nii välisriikidest kui ka teistest Eesti linnadest hea võimalus kasutada ühistransporti tasuta, mis muudab suurürituse korralduse ladusamaks ja annab signaali, et külalised on UEFA Superkarikale oodatud. Suur tänu Tallinna linnale meeldiva koostöö eest!” lausus Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär ja UEFA Superkarika projektijuht Anne Rei.

Eesti vabariigi juubeliaastal mängitakse UEFA Superkarikas välja 15. augustil Tallinnas. Euroopa klubijalgpalli ühes tähtsaimas mängus on vastamisi UEFA Meistrite liiga valitsev võitja Real Madrid ja UEFA Euroopa liiga võitnud Atlético de Madrid. Kohtumise raames on Eestisse oodata ligi 10 000 väliskülalist. Mängu otseülekannet jälgib hinnanguliselt 50 miljonit televaatajat üle kogu maailma.