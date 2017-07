UEFA määras Eesti ametnikud kahele Euroopa liiga mängule

Eesti jalgpalliametnikud on sel nädalal määratud olulistele kohtumistele Euroopa liiga kvalifikatsiooniturniiril, kus avaringi korduskohtumistes selguvad, kes pääsevad järgmisse ringi.

Eesti kohtunikebrigaad teenindab neljapäeval, 6. juulil Eesti aja järgi kell 18 algavat kohtumist Moldovas, kus kohalik FC Milsami Orhei on võõrustamas CS Fola Eschi (Luksemburg). Mängu kohtunik on Roomer Tarajev, keda abistavad Neeme Neemlaid ja Hannes Reinvald. Neljas kohtunik on Kristo Külljastinen. Avamäng Luksemburgis lõppes Fola 2:1 võiduga.

Samuti Moldovas aset leidva FC Dacia Chișinău – KF Shkëndija (Makedoonia) mängu delegaat on Targo Kaldoja. KF Shkëndija kannab korduskohtumise eel favoriidikoormat, sest avamäng kallutati enda kasuks 3:0.

Neljapäeval on Euroopa liigas võistlustules ka kolm Eesti meeskonda. FC Flora võõrustab kell 19 A. Le Coq Arenal FK Domžalet. Avakohtumine Sloveenias lõppes vastase 2:0 võiduga. Sama tulemusega jäi FC Levadia avamatšis alla Cork Cityle, kellega minnakse meie aja järgi kell 21.45 vastamisi Iirimaal. Kell 21 kõlab avavile korduskohtumisest B36 Torshavn – Nõmme Kalju FC. Eestis toimunud avakohtumise võitis Nõmme meeskond tulemusega 2:1.