UEFA lubab Nõmme Kalju ründajal Euroopa liigas mängida

Nõmme Kalju ründaja Carlos Geovane on Eesti meistriliigas siiani saanud osaleda FIFA ajutise mänguloa tõttu, kuid see luba ei kandu üle Euroopa liigasse. Klubi andist täna aga teada, et ka UEFA on euromängudeks brasiillase suhtes rohelise tule andnud.