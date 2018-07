UEFA karikate ringreis algab täna

UEFA karikate ringreisi esimeseks peatuseks on tänane Premium liiga kohtumine Tallinna FC Flora – Viljandi JK Tulevik. Karikate ala avatakse 17.30, kohtumine algab kell 19.30.

Meistrite liiga, Euroopa liiga ja Superkarika hinnalised trofeed jõuavad seitsmesse linna üle Eesti, kui kõigil huvilistel on võimalik Premium liiga kohtumiste raames karikaid oma silmaga näha ja nendega pilti teha. Kaks tundi enne iga mängu avatakse festivaliala, kus kõik kolm karikat on vaatamiseks väljas. Lisaks on suurematel ja väiksematel huvilistel võimalik panna ennast proovile erinevate jalgpalliliste harjutuste ja ülesannetega, kohal on päevajuht ja põnevad külalised. Igal festivalil loositakse välja pääse kahele 15. augustil Tallinnas toimuvale UEFA Superkarika kohtumisele.

Karikate ringreisi raames toetatakse ka vähiravifondi „Kingitud elu“. Kõigil mängudel, kus Euroopa klubijalgpalli ihaldatuimad karikad väljas on, kogutakse annetusi vähiravifondi toetuseks, lisaks panustavad klubid pool piletimüügist saadud tulu fondi. Kokkuleppel klubiga võivad toimuda ka heategevuslikud oksjonid.

Karikate ringreisi ajakava:

