Euroopa Jalgpalliliit UEFA tunnustab Eestit edusammude eest naiste jalgpalli valdkonnas, kajastades oma kodulehel viimaste aastate arengut.

Olulise näitajana on välja toodud numbriline kasv jalgpalli harrastatavuses – alates 2011/2012. aastast on naismängijate arv suurenenud ligikaudu 92%.

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) üks põhieesmärke on olnud suurendada ka naisametnike osakaalu mängus. „Töötame kõvasti osaluse suurendamiseks ja kvaliteedi parandamiseks naiste jalgpallis,” sõnas EJLi peasekretär Anne Rei. „See on raske teekond, aga tänu UEFA abile oleme suutnud teha suuri edusamme.”

EJL on algatanud treenerikoolitusi ning tänu sellele on kasvanud ka naistreenerite osakaal. Naiste A-koondise abitreener Aleksandra Ševoldajeva on teise naisena Eestis omandanud kõrgeima litsentsi, UEFA PRO. Aste madalamal ehk A-litsentsi omanik on endine koondislane Kaidi Jekimova. Lisaks on UEFA B litsents 14 ning EJL C litsents 15 endisel ja praegusel mängijal. Olulisel kohal on ka naismängijate kaasamine rahvuskoondiste treeneritetiimi.

Rohujuure tasandil on samuti kõvasti tööd tehtud ning üle Eesti on ligi 145 naissoost kehalise kasvatuse õpetajat saanud koolituse jalgpalli alal ning koolidele on jagatud ka materjale, mille abil edendada ala koolides.