U21 vutikoondis võõrustab septembri alguses Slovakkiat ja Hispaaniat

Eesti U21 jalgpallikoondise kaks järgmist valikmängu toimuvad kodus, kui noortekoondis võõrustab Tallinnas Slovakkiat ja Hispaaniat. Eesti – Slovakkia matš algab 1. septembril kell 17.45 Kadrioru staadionil, hispaanlasi võõrustavad eestlased neli päeva hiljem, 5. septembril kell 20.15 A. Le Coq Arenal.

Kui Eesti on valiktsüklit juba alustanud ning kahe kohtumisega teeninud ühe punkti, siis Slovakkia jaoks on tegu avamänguga uues valiktsüklis, kus U21 koondiseid esindavad 1996. aastal ja hiljem sündinud mängijad. Eelmine valiktsükkel oli Slovakkia U21-le ääretult edukas, kui jõuti Poolas toimunud finaalturniirile, kus saadi alagrupis Inglismaa järel ning Rootsi ja Poola ees teine koht. Teiste seas kuulus meeskonna koosseisu särav noormängija, kõigest 19-aastane László Bénes, kes on teinud ka debüüdi A-koondises.

Sarnaselt Slovakkiale pole uue valiktsükliga algust teinud Hispaania, kes pidi viimati toimunud finaalturniiril tunnistama finaalis Saksamaa nappi paremust. Finaalturniiril esindas Hispaaniat mitmed noormängijad, kes võivad noortekoondise särgi selga tõmmata ka uues valiktsüklis. Teiste seas võivad nimekasse meeskonda kuuluvad Real Madridi mängijad Marco Asensio, Dani Ceballos, Jesús Vallejo ja Borja Mayoral, Valencias palliv Carlos Soler, Villareali mees Rodrigo Hernández ning hiljuti Newcastle Unitediga liitunud Mikel Merino. Nendest mitmega pistis Eesti rinda juba möödunud valiktsüklis, kui samuti Hispaaniaga ühes grupis mängiti.

Eesti U21 rivistuses on selles valiktsüklis teiste seas väljakul käinud Frank Liivak (FK Sarajevo), Andreas Vaikla (IFK Mariehamn), Rauno Sappinen, Martin Miller ja Mihkel Ainsalu (FC Flora), Mark Oliver Roosnupp (FC Levadia) ning Henrik Pürg (Nõmme Kalju).

Piletid on saadaval Piletilevis. Täispilet ühele mängule maksab viis eurot, sooduspilet õpilastele on kolm eurot. Tasuta sissepääs on 2010. aastal ja hiljem sündinutele, lisaks tagavad prii sissepääsu Jalgpallihaigla liikmeskaardi või LHV jalgpallikaardi ettenäitamine. Sissepääs mõlemale staadionile algab tund enne kohtumise algust.

Mõlemast U21 septembrikuisest valikmängust teeb otseülekande Tallinna Televisioon.