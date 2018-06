U21 jalgpallikoondis lõpetas Balti turniiri kaotusega Lätile

Eesti U21 jalgpallikoondis kaotas Balti turniiri teises mängus Jurmalas Lätile 0:2.

Läti asus 25. minutil Vladislavs Fjodorovsi väravast juhtima, 84. minutil vormistas lõppskoori Rendijs Šibass.

Balti turniiri avamängus tegid Eesti noored Leeduga 1:1 viigi. Leedu ja Läti selgitavad seega turniiri võitja. Viimasele piisab esikohaks ka viigist.

"Nad olidki täpselt selle kvaliteedi võrra paremad Leedust, mis me eeldasime, ja nad suutsid selle kvaliteedi ka tulemuseks mängida," ütles U21 koondise peatreener Karel Voolaid Soccernetile.

"Me ei saanud esimesel poolajal sellist mängurütmi kätte nagu Leedu vastu. Ka seal oli alguses raskuseid, aga esimese poolaja teises pooles kaldus mäng meie kasuks. Läti hoidis oma mänguplaanist kinni ja võib-olla said nad Leedust ka natuke paremini valmistuda, kui nad juba teadsid meie tugevusi ja nõrkuseid. Me olime oma mängu üleshitamisel päris raskustes. Läti oli meie vastu paremini valmis kui Leedu."