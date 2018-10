U21 jalgpallikoondis lõpetab valiktsükli Pärnus

Slovakkia – Eesti kohtumine toimub 12. oktoobril meie aja järgi kell 21.30 Dunajská Streda MOL Arénal. Eesti – Albaania mäng leiab aset 16. oktoobril kell 19 Pärnus. Mängust teeb otseülekande Soccernet.ee.

Pääsmed Eesti - Albaania U21 kohtumisele Pärnus on müügil Piletilevis ja kohapeal (sularahas). Pileti hind on 3 eurot. Tasuta sissepääs on LHV Jalgpallikaardi või Jalgpallihaigla liikmekaardi esitamisel ning 2012. aastal ja hiljem sündinutele.

Meie alagruppi juhib kaheksa mängu järel 21 punktiga Hispaania, teine on Slovakkia 15 punktiga. Põhja-Iirimaa on kogunud 14 ja Island 11 punkti. Albaanial on viiendana kirjas kuus punkti, Eestil on ette näidata üks viigipunkt.

Eesti U21 koondis:



Väravavahid

Andreas Vaikla (19.02.1997) – Kristiansund BK (NOR)

Matvei Igonen (02.10.1996) – Lilleström SK (NOR)

Kaitsjad

Silver Grauberg (26.11.1996) – Tartu JK Tammeka (laenul FC Florast)

Sören Kaldma (03.07.1996) – Paide Linnameeskond

Märten Kuusk (05.04.1996) – Tallinna FC Flora

Michael Lilander (20.06.1997) – Paide Linnameeskond

Henrik Pürg (03.06.1996) – Tallinna FC Flora

Edgar Tur (28.12.1996) – Paide Linnameeskond