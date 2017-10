U21 jalgpallikoondis kaotas Põhja-Iirimaale eduseisust

Eesti U21 jalgpallikoondis jäi EM-valiksarjas võõrsil alla Põhja-Iirimaale. Kuigi mängu mindi 2:1 juhtima, kaotati lõpuks väljakuperemeestele 2:4.

Esimesena nõelas Põhja-Iirimaa, kui Ryan Johnson juba 2. minutil kodumeeskonna juhtima viis. Eesti tuli mängu tagasi 11. minutil, kui seisu viigistas Frank Liivak, teatab Jalgpalliliit. Üheksa minutit hiljem läksid eestlased ka kohtumist juhtima, mil täpne oli Rauno Sappinen, kuid poolajavileks oli seis Dale Gormani 43. minuti värava tõttu 2:2.

Põhja-Iirimaa läks mängu taas juhtima 61. minutil Mark Sykesi väravast ning viimane tabamus sündis veerand tundi enne lõpuvilet.

Eestil on valikgrupis viie mänguga teenitud üks punkt, millega ollakse kuuendal kohal. Põhja-Iirimaa on liider neljast mängust teenitud üheksa punktiga, kuid Hispaanial on kahe vähempeetud mängu juures vaid kolm punkti vähem.

Nelja mänguga on kuus punkti kirja saanud Slovakkia, Albaanial on nelja matšiga koos viis punkti. Kolm mängu on pidanud Island, kes on seni teeninud neli punkti.

Eesti U21 koondist ootab tänavu veel ees üks matš, kui 14. novembril võõrustatakse A. Le Coq Arenal Islandit.