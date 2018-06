U19 koondis alustas Balti turniiri suure kaotusega Lätile

Eesti U19 jalgpallikoondis alustas Leedus toimuvat Balti turniiri kaotusega Lätile, kellele jäädi Šiauliais alla 0:4.

Lätlased asusid mängu juhtima 3. minutil Maksim Tomiševsi väravast ning olid 17. minutiks tänu Kaspars Kokinsi tabamusele 2:0 eduseisus. Kolmas värav sündis 63. minutil, kui päeva teise värava sai kirja Kokins ning 69. minutil vormistas Dmitrijs Zelenkovs lõppseisuks 0:4.

„Kaks esimest löödi meile kohe alguses ära ja kahju on seda tõdeda, aga meeskond polnud kohe alguses 100%-liselt valmis. Mängijaid lasti liiga lihtsalt läbi ja duellides jäädi lätlastele individuaalselt alla, kes lõid oma momendid kohe ka ära. Aga Läti oli väga hea meeskond ning tuleb tunnistada, et täna olid nad igas elemendis üle. Suutsime mängu jooksul teha mõned pealelöögid. Nurgalöögist tekkis üks hea moment, mis oleks võinud lõppeda väravaga, aga suuremas osas tegelesime kaitsetööga ja nemad mängisid palliga,“ sõnas noortekoondise peatreener Argo Arbeiter Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel.

Homme ootab ees kohtumine Soomega, laupäeval lõpetatakse turniir Leedu vastu. „Leedu vastu oleme sel aastal mänginud ja nendest on pilt olemas, tegu oli mängitava vastasega. Aga ei usu, et homne mäng Soomega sugugi lihtsam peaks tulema kui täna Lätiga. Kaks päeva järjest on keeruline mängida ning kindlasti teeme koosseisus mitmeid muudatusi."