U19 jalgpallikoondis alustas Balti turniiri viigiga

Eesti U19 jalgpallikoondis alustas Soomes toimuvat Balti turniiri 1:1 (0:1) viigiga Leedu vastu.

Leedu asus matši juhtima 19. minutil Džiugas Raudoniuse tabamusest ning poolaeg lõppes vastaste eduseisul. Eesti suutis mänguseisu viigistada 80. minutil, kui Erik Sorga murdis läbi paremalt äärelt ja andis täpse söödu, mille realiseeris Kristjan Kask.

Noortekoondise peatreener Lars Hopp arvas, et kogu mängu hinnates oli tegu õiglase tulemusega. „Ma ütleks, et väravate ajad peegeldavad ka mängu ennast. Esimesed 20 minutit olid rasked ja meil läks aega, et mängu sisse minna. Selles faasis löödi meile ka värav. Seejärel hakkasime samm-sammult end paremini sisse seadma, tegime teisel poolajal mõned vahetused ja lõpuks oli meil rohkem võimalusi,“ sõnas peatreener.

„Mängu lõpus oli isegi natuke tunda pettumust, et me teist nende võrku ei löönud, aga esimene poolaeg neile, teine meile, nii et 1:1 oli pärast võitluslikku mängu aus tulemus," lisas ta.

Teises tänases mängus alistas Soome 4:0 Läti, kellega Eesti kohtub homme kell 14. Hopp plaanib teha algkoosseisus arvukalt vahetusi. „Tahame mänguaega jagada, et kellelgi ülekoormust ei tekiks – seetõttu võtsime ka nii palju mängijaid kaasa. Kindlasti saavad homme võimaluse mängijad, kes täna ei alustanud.“