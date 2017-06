U17 koondis alistas Soome ja kindlustas Balti turniiri võidu!

Eesti U17 koondis alistas Soomes toimuval Balti turniiril Soome eakaaslased 3:1. See oli eestlaste jaoks juba teine võit, sest avapäeval alistati Läti 3:0 ja kogutud kuue punktiga on juba kahe vooru järel kindlustatud turniirivõit.

Eesti läksi juba avapoolajal 2:0 juhtima. 16. minutil lõi avavärava Alex Matthias Tamm, kes suunas peaga väravasse Georg-Marten Meumersi nurgalöögi.

Siis teenis aga Soome punase kaardi, sest väravavaht Niilo Peräaho tegi vea karistusala lähistel. Järgnenud karistuslöögi realiseeris Henri Välja.

Kolm minutit peale teise poolaja algust läks Eesti matši juhtima 3:0, kui tekkinud võimaluse suutis realiseerida Kristofer Piht. Soomlased said auvärava 68. minutil penaltist.

Kahe vooru järel on Eestil koos kuus punkti ning viimase vooru tulemusest olenemata on eestlased turniiri võitnud. Läti on tabelis teine ning sama punktiarvuga hoiab kolmandat kohta Soome. Leedul on seni punktiarve avamata.

Eesti viimane kohtumine toimub pühapäeval Leeduga algusega kell 14.