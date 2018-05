U16 koondis pidi teises mängus tunnistama Poola mäekõrgust paremust

Teisel poolajal jätkus poolakate hea hoog. 57. minutil teeniti Eesti karistusala lähistelt karistuslöök, mille realiseeris avavärava autor Kozlowski, saates palli alumisse nurka. Poola viies värav sündis 68. minutil, kui täpne oli Hubert Turski. Lõppseisu 6:0 vormistas Hurski resultatiivne kuus minutit hiljem, kui liikus mitmest Eesti mängijast mööda ja palli kindlalt alla nurka lõi.

„Esimene mäng Poola võib olla ei oodanud sellist vastupanu nagu me suutsime näidata ja olime ohtlikud. Täna nad mängisid natuke teistsuguse taktikaga ja kontaktides olid oluliselt juurde pannud,” sõnas koondise peatreener Norbert Hurt peale kohtumist. „Ennekõike võib olla jäigi puudu nendes duellides. Seekord jäime seal alla ja kaotasime veidi oma keskvälja ära, mis tekitas meile kohe ka peavalu ülemises faasis. Milles ma nägin, et kaitsjad juurde panid, oli see, et väga tõsiselt tegeleti mängijate jagamisega, mis oli tegelikult väga suur probleem esimeses mängus,” nägi Hurt kohti, milles saab kindlasti juurde panna, kuid ka häid hetki.

Kahe kohtumise jooksul sai Eesti poolelt väljakule 20 mängijat. „Suurem plaan oli kindlasti see, et kõiki ma tahtsin näha. Ma teine kohtumine teadsin, et kõik peavad saama mänguaega, sest lõpuks need samad poisid kasvavad ja arenevad ja nad on potentsiaalikad.”

Üleüldises plaanis koondise koosveedetud nädal äärmiselt kasulik. „Nädalaga jäin väga rahule, sest meil oli väga sisukad treeningud. Meeskonnal on selgelt sisu ja töötahet. Mängijad ise ka tajuvad, et võistkonna keemia on tegelikult hea,” leidis peatreener positiivseid asju.