Tsunami Eesti jalgpallis: miks kaob kõrgliigast kaks klubi ja mis saab edasi?

Ühinemise tagamaad on veel segased. Kuluaarides on sahistatud, et 2002. aastal jalgpalliklubi asutanud IT-ärimees Andrei Leškin on tippklubi vedamisest lihtsalt väsinud ning soovib oma pärandi üle anda.

Tõenäoliselt võib otsida ka majanduslikke põhjuseid. Eesti tippklubid panevad tihtilugu koosseise kokku eeldusel, et hooaja lõpus võidetakse meistritiitel ja seeläbi teenitakse korralikult eurorahasid.