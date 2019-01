Tšehhis peeti eriolümpia jalgpalli konverentsi

Eesti Jalgpalli Liit ja Eesti Eriolümpia ühendus on aastate jooksul koostööd teinud mitme projekti raames. Koos on läbi viidud erivajadustega laste jalgpallifestivale. Lisaks on jalgpalliliit korraldanud koolitusi intellektipuudega lastega töötavatele liikumisõpetajatele. Ühtlasi on tutvust tehtud ka kõndiva jalgpalliga, kui 2017. aasta Aastalõputurniiril peeti Eesti Jalgpalli Liidu töötajate ja treenerite vahel kõndiva jalgpalli näidismäng. Sarnaseid tegevusi plaanitakse jätkata ka tulevikus ning ühtlasi otsitakse võimalusi oma tegevusi laiendada.

„Saime konverentsilt uusi ideid ja seame pidevalt uusi eesmärke. Seminaril räägiti palju erivajadustega naiste ja tüdrukute kaasamisest jalgpalli ning saalijalgpalli sobivusest erivajadustega inimestele. Soovime kindlasti nendes valdkondades erinevaid üritusi korraldada,” sõnas Allas.