Tšehhi klubist lahkuda sooviv Siim Luts lõi sõprusmängus värava

Luts tegi skoori mängu 29. minutil, tehes skooriks 2:0. Teplice sai lõpuks kindla 5:1 võidu, Luts tegi kaasa esimese poolaja.

Värskelt koondiseaasta ilusaima värava eest Hõbepalli võitnud Luts sõnas hiljuti Eesti Päevalehele, et soovib Teplicega koostöö lõpetada. "Minu jätkamine Teplices on lahtine. Enne puhkuse algust andsin klubis teada, et sooviksin edasi liikuda. Kõik sõltub nüüd sellest, kas nad on valmis mind vabaks laskma."