Treeningul vigastada saanud Rimo Hunt: seis ei aja natuke vihale, vaid teeb ikka väga tusaseks!

"Pall on ümmargune. Kui enda võimalusi ära ei löö ja vastastel õnnestub praktiliselt kõik võimalused, mis tekivad, sisse lüüa, siis nii lähebki," sõnas Hunt tulemuse kohta, mis tiitliheitluse jälle kraadi võrra põnevamaks tegi. "Eks neil oli seal paar võimalust veel, aga need kaks olid väga hästi löödud. Kindlasti jäi meil ka kaitses midagi tegemata. Niimoodi ei saa mängida!"

Hunt sekkus täna mängu vahetusest alles 74. minutil, kuigi tervise huvides oleks vajalik olnud kõik 90 minutid kõrvalt vaadata, sest ta sai esmaspäeval treeningul põlvevigastuse. "Nagu mul sel aastal kombeks on, sain jälle löögitrauma. Enamik neist on küll kohtunike tegemata töö või liigne liberaalsus selles osas, kuidas minuga mängitakse, aga nüüd siis õnnestus treeningkaaslasel mu põlv tagurdpidi lüüa."

Meeskonnakaaslase nime eelistas Hunt enda teada jätta. "Midagi katastroofilist õnneks pole, aga täna oli võib-olla natuke vara mängu tulla. Kindlasti oleks vaja olnud, et olnuksin juba avavilest peale sada protsenti valmis," sõnas Hunt.

Ründaja tõdes, et tabeli kuuendale meeskonnale kahe punkti loovutamine ajab vihale. "Mitte ainult natuke vihale, vaid ikka väga tusaseks teeb! Et veel nii rumalalt, kodus kaks korda juhtima minnes punktid käest lasime. Sellises hooaja faasis on see lubamatu. Aga mis teha... Teistele teeb see tabeliseisu jällegi huvitavamaks. Üks eksimus meie poolt veel ja kõik kolm satsi (Kalju, Levadia, Flora) on jälle kõige kirkamas medalis kinni."