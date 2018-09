"Juba praegu näen et Vapruse peatreener seletab kõikidele mingist jamast," alustas Burdakov pärnakate peatreeneri Indrek Zelinski eilsele sõnavõtule viidates, kirjutab Soccernet.ee.

"Räägin seda, kuna Zelinski küsis minu käest, millal kõik lõpeb (perepäev Transi väljakul). Tema jaoks oli see probleem ja ta ütles, et väljak peab tühi olema kaks tundi enne mängu algust. Ma ütlesin, et meil on EJL-iga kokkuleppe. Tema vingus ja ütles, et siin on täielik bardakk," lisas Burdakov, kelle sõnul puudus Vapruse meeskonnal nende suhtes igasugune austus.