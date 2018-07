Tipneri karikavõistlustel loositi 1/16-finaalpaarid

Raasiku FC Joker vs Pärnu JK Poseidon võitja – JK Tabasalu

Viimsi JK II – Maarjamäe FC Igiliikur vs Kohtla-Järve JK Järve II võitja

FC Zenit Tallinn – FC Kose

JK Tallinna Kalev – Tartu FC Santos

Paide Linnameeskond – Paide Linnameeskond III vs Kernu Kadakas võitja

Maardu Linnameeskond – JK Sillamäe Kalev

Läänemaa JK – FC Teleios

Tartu JK Tammeka – Tallinna FC Flora U21

FC Järva-Jaani – FC Äksi Wolves

Tallinna JK Legion – Pärnu JK Vaprus

Tartu JK Welco – Tallinna FCI Levadia

FC Kuressaare vs Vaimastvere SK Illi võitja – Nõmme Kalju FC

SK Kadrina – JK Narva Trans

Viimsi JK – FC Elva

Tallinna JK Piraaja vs Tartu FC Helios II võitja – Jõgeva SK Noorus-96

Tallinna FC Flora – Valga FC Warrior

Karikavõistluste 1/16-finaalid peetakse 21. ja 22. augustil. Täpsemad mängude toimumisajad teatab jalgpalliliit esimesel võimalusel.