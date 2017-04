Tiitlikaitsja FCI Tallinn kaotas jälle punkte

Nõmme Kalju FC vs FCI Tallinn

Jalgpalli Premium liiga kaheksanda vooru esimene kohtumine toimus Lasnamäel, kus tiitlikaitsja FCI Tallinn ja Sillamäe Kalev tegid 2:2 viigi.

Jevgeni Harin ja Albert Prosa viisid küll kahel korral FCI juhtima, kuid Sillamäe meeskond suutis mõlemal juhul vastata. Avapoolaja keskel lõi Maksim Lipin 1:1 ja teise poolaja alguses Daniil Ratnikov 2:2.

Tiitlikaitsja on kaheksa mänguga kogunud vaid 10 punkti ning asub viiendal kohal, Sillamäe on 5 silmaga kaheksas. Tabeli tipus on Tallinna Levadia 19, FC Flora 17 ja Nõmme Kalju 16 punktiga.

Homme õhtul kell 18.00 on Maarjamäe kunstmuruväljakul keskses mängus vastamisi Levadia ja Kalju.