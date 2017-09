Tiitli eest heitlev Levadia oli raskustes, kuid noppis ikkagi võidu

Eesti jalgpallimeistrivõistlustel tiitli eest heitlev FC Levadia sai raske võidu, kui Tartu Tammeka mängiti üle 3:1.

Tartlased asusid kohtumist juhtima, kui avapoolaja esimesel üleminutil jõudis väravani Sander Kapper. Teine poolaeg algas Levadiale aga kohe soodsalt, kui 46. minutil sahistas väravavavõrku Rimo Hunt.

Kohtumise lõpliku saatuse otsustamise jättis Levadia aga matši lõppu, kui 77. minutil jõudis väravani Mark Oliver Roosnupp ning 88. minutil Nikita Andrejev.

Teises samal ajal toimunud kohtumises alistas Paide Linnameeskond 4:2 Viljandi Tuleviku. Võitjate poolel oli kahel korral täpne Henri Hanson (23. ja 26. minutil) ning korra Michael Lilander (35. minutil) ja Samson Onomigho Iyede (68. minutil). Viljandi mõlemad väravad lõi Herol Riiberg (4. ja 44. minutil).

Turniiritabelis on jätkuvalt liidriks FC Flora, kellel on koos 76 punkti. Ühe kohtumise rohkem pidanud Levadial on kirjas 73 silma. Flora kohtub täna võõrsil Sillamäe Kaleviga.

Turniiritabel: 1. FC Flora 76 punkti/30 mängu, 2. FC Levadia 73/31, 3. Nõmme Kalju 65/30, 4. FCI Tallinn 58/31, 5. Narva Trans 41/31, 6. Sillamäe Kalev 30/30, 7. Tartu Tammeka 30/31, 8. Paide Linnameeskond 28/31, 9. Viljandi Tulevik 24/31, 10. Pärnu Vaprus 8/30.