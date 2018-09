Tehva: Premium liiga võistlusformaat on ajale jalgu jäänud. Pohlak: poolel teel hobuseid ei vahetata

Eesti jalgpalliliidu president Aivar Pohlak, kas Premum liiga võistlussüsteemi muutmine selliselt, et tabel löödaks pärast teatud arvu voorude pidamist pooleks, on juhatuses praegu päevakorras?

„Teema ei ole päevakorras sellel lihtsal põhjusel, et teda ei ole tõstatatud. Tippliigade ja tippklubijalgpalli arendamine on pikalt ette planeeritav protsess, mille vundamendiks on iga-aastased dialoogkohtumised kolme tippliiga klubidega. Neil kohtumistel pannakse paika nii liigade arendamise strateegia, kui ka seda reguleerivad nüansid. Olen kõnealust ettepanekut kuulnud Kuno Tehva suust meie omavahelisel vestlusel, aga dialoogikohtumiste seda tõstatatud ei ole ja nii pole olnud seda ka võimalik arutada.

Praegune eesmärk ja plaan on jõuda aastast 2020 täisprofessionaalse Premium liigani ja poolprofessionaalse Esiliigani. Sellest plaanist lähtuvad ka kõik käivitatud protsessid, eelkõige pean silmas solidaarsusmehhanisme. Mulle tundub, et poolel teel hobuste vahetamine ei ole mõistlik või õigemini pole see võimalikki, eriti olukorras, kus oleme ettevalmistusfaasi praktiliselt läbinud ja jõudnud käivitamisfaasi. Teema võiks tõstatuda siis, kui praegune strateegia ennast ei õigusta. Kui täna hakkaksime muutma Premium Liiga süsteemi, siis peaksime muutma ka solidaarsusmehhanisme, sest need on koostatud valitud eesmärgist ja selleni jõudmise plaanist lähtuvalt.

Premium Liiga tüüpkalender hooajaks 2019 võeti klubide poolt vastu juba aprillis 2018 ja meie tippliigades käib elu nelja aastaste tsüklite kaupa, kusjuures hooaeg 2018 on käesoleva tsükli esimene aasta. Muuhulgas on tsüklipõhised ka telelepingud. Sarnaselt toimivad näiteks ka UEFA klubisarjad ja ma usun, et see on normaalne ja hea.

Stabiilsus on igasuguse edu eeldus ja kui näiteks klubid otsustaksid võtta kevadel 2019 kõnealuse uuenduse aruteluks, siis kevadeks 2020 saaksime anda kirjelduse selliselt toimivast liigasüsteemist ja see saaks käivituda hooajast 2022. Ja see ei ole mitte bürokraatia, vaid kindel süsteem, mis jalgpalli liidus tavapärane – nii näiteks tegelesime lõppeval nädalal eelarve töögrupis eelarvestrateegiaga aastateks 2024 kuni 2027.“

Tehva argument on, et see tagaks klubidele rohkem tasemelt ühtlasemaid mänge ning tuleks kasuks ka publikunumbritele. Milline on sinu seisukoht?

"Ka kümne klubiga täisprofessionaalne Premium liiga tagab klubidele rohkem ühtlasemaid mänge. Lihtsalt ambitsioon on erinev – praeguse plaani järele oleme tekitamas suuremat klubide ringi, kes päris tipus kaasa lööks ehk siis loome tippjalgpallipüramiidile laiemat põhja, et selle peale saaks kerkida kõrgema tipuga hoone. Tehva soov on hoida ringi kitsamana ja liikuda edasi ainult tipuga, mis lühikeses perspektiivis võib tunduda ahvatlev, aga pikas pigem mitte.

Kui liikuda mõtetes tagasi eelmisesse sügisesse, siis võitles Kalju president ka toona täisprofessionaalse liigani viivate solidaarsusmehhanismide vastu ja selle põhjust ei ole raske näha – kui eurorahad ja noortejalgpalli tulud maha võtta, siis on Premium liiga n.ö väikeklubide tulubaas täna Kalju omast laiem ehk siis tema mõtted lähtuvad pigem soovist vähendada konkurentsi ja garanteerida oma klubile koht tipus.

Mõistagi võib ettepanekut võtta ka kui usuküsimust, et kas meil jätkub tippjalgpallureid kümne või nelja või kuue klubi jaoks ja väidan siinkohal, et isegi praeguse jalgpalliharrastatavuse juures ei kasuta me oma potentsiaali ligikaudugi ära ehk siis kümne klubi korralik mehitamine ei ole probleem, eriti kui teada, et alates 2004. sündinud lastest kasvas jalgpalli harrastatavus hüppeliselt. On vaja vaid luua tingimused ja teha tööd – neist esimesega jalgpalli liit koostöös klubidega usinalt ka tegeleb. 12. septembril arutame juhatuses kolmanda solidaarsusmehhanismide käivitamist ja kevadel 2019 toome sellega seotud mõtted dialoogkohtumistel klubide ette arutamiseks, aga usun, et just sportliku edu ja mängijate arengu tagamiseks vajalikud tugimehhanismid on valdkond, kuhu investeeringu suuname. Tõenäoliselt käivitame juba praegu sellega seoses ka pilootprojekti, et näha kuidas asi reaalsuses välja tuleb.

Mis publikusse puudub, siis kahtlemata mõjub ka täisprofessionaalse liigani jõudmine ehk siis taseme ühtlustumine liigat positiivselt, aga publiku kaasamise võtmesõna on siiski kogukonnatöö ja kui vaadata kolme pilootklubi publikunumbreid viimasel kahel kuul, mil asi töös on olnud, siis siin tehakse selget hüpet. Oleme lähiajal välja kuulutamas ka ülejäänud Premium liiga klubidega koostöös kogukonnajuhtide palkamise konkursi ehk siis alates 1. jaanuarist 2019 on selline inimene jalgpalli liidu poolse rahastusega iga liigaklubi jaoks olemas.“

Kas ja milliseid muutuseid on Premium liigas lähiaastatel peale solidaarsusmehhanismide üldse oodata?