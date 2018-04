Eesti jalgpallimeistrivõistlustel kerkis Tartu Tammeka turniiritabelis kolmandale positsioonile.

Tammeka alistas oma hooaja seitsmendas kohtumises võõrsil 2:0 Viljandi Tuleviku. 42. minutil tegi skoori Kaspar Paur ning 68. minutil oli penaltipunktilt täpne Tristan Koskor.

Turniiritabelis on liidriks FCI Levadia 17 silmaga. Teine on FC Flora 16-ga ja kolmas nüüd Tammeka 15-ga. Ühe mängu vähem pidanud Nõmme Kalju on 14-ga neljas.