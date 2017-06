Tarmo Rüütli loobus valimistel kandideerimast

Eesti jalgpallikoondise endine peatreener Tarmo Rüütli pidi kandideerima tänavustel kohalike omavalitsuste valimistel Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) nimekirjas. Tema eesmärgiks oli lõpetada Keskerakonna ainuvõim Tallinnas, kuid vutitreener teatas Õhtulehe jalgpallisaates "Kolmas poolaeg", et ta taandab oma kandidatuuri.

"Tahan tänada neid, kes mind usaldasid [ja SDEsse] kutsusid. Praeguseks olen sunnitud vabandama nende ees, kes mu peale lootsid," lausub Rüütli, kelle sõnul võttis ta otsuse vastu eile-üleeile. 62aastane jalgpallimees lisab, et poliitika pikalt saatmises mängis rolli ka tõik, et ta on väga pikalt tegelenud spordiga, mis nõuab aga apoliitilisust.

