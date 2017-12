Tarmo Neemelo lahkub Nõmme Kaljust

Seitse aastat Nõmme Kalju ründeliinis vastaseid kollitanud Tarmo Neemelo lahkub Kaljust ning liitub kodukandi tiimi Paide Linnameeskonnaga.

”Tarmo "Karu" Neemelo lugu Nõmme Kaljus läheb kindlasti ajalukku ja kui aus olla, siis on raske isegi esimese hooga Kaljut ilma Karuta ette kujutada. Fakt on aga see, et me kõik jääme vanemaks ja igal jalgpalluril tuleb ükskord kätte see aeg, kus peab otsi kokku tõmbama. Me austame Tarmo soovi lõpetada oma karjäär kasvatajaklubis, Paides ja me ei välista, et tulevikus leiab Karu endale mõne muu rolli Nõmme Kalju jalgpalliklubis. Meie ühised aastad on olnud fantastilised ja ma jään talle selle eest eluks ajaks tänulikuks,” kommenteeris Nõmme Kalju president Kuno Tehva Kalju kodulehele.

”Viimased seitse hooaega ehk suurema osa oma profikarjäärist olen mänginud Kaljus ja kindlasti ei ole kerge lahkuda. Olen juba varem mõelnud, et peaksin Paidet enne oma karjääri lõppu veel esindama, praegu jõudu veel jagub ja sai selline otsus vastu võetud,” kommenteeris Neemelo.

”Ma ei välista, et koostöö Nõmme Kaljuga mingil moel jätkub ning kindlasti soovin tänada Kalju fänne, keda jään igatsema,” lisas ta.

Kalju ridades tuli Neemelo 2012. aastal Eesti meistriks, samuti on tema nimel 2015. aastast Eesti karikavõit.

Neemelo liitumist kinnitas pressiteates ka Paide Linnameeskond. "Mul oli väga hea meel Paidega liituda ja aeg tundus õige. Kuna ma olen ise Paidest pärit, on seda suurem rõõm esindada ka Paide Linnameeskonda," lisas Neemelo.

Paide peatreener Vjatšeslav Zahovaiko on Neemelo liitumisest sillas. ""Kadunud poeg” on viimaks kodutee üles leidnud! Eelkõige näen teda meie noormängijatele suure eeskujuna. Oma rikkaliku kogemuste pagasiga annab Tarmo meile võimsa lisakäigu juurde. Tere tulemast koju!"

Tegevjuht Jaanus Pruuli lisas: "Rõõm ja veelkord rõõm! Meie klubi ja kohaliku kogukonna jaoks on see parim võimalik uudis, mis paneb meie fännid uue hooaja algust veelgi suurema põnevusega ootama. Paide Linnameeskonnale on väga oluline, et Järvamaa parimad jalgpallurid jõuavad tagasi meie klubisse. Tarmo kogemused ja kvaliteet on meie noore võistkonna jaoks hindamatu väärtusega ja olen veendunud, et uuel hooajal on meie esindusmeeskond juba hoopis teisest puust!"