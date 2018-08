Tarmo Kink läheb kolmandat korda hüppeliigese lõikusele

Esimest korda puhastati tal parema jala hüppeliigest mullu detsembris, teistkordselt võeti sarnane protseduur ette tänavu juunis. Eemaldati lahtised luukillud, mis tegid liikumisel valu.

Teise operatsiooni järgselt aga selgus, et liigeseid on vaja toestada ja 14. augustile planeeritud lõikus on oluliselt keerulisem kui kaks esimest. Kinki lõikab doktor Kaspar Rõivassepp. "Saan aru, et liigeseid on vaja mõne kruviga toestada. Jalg on jätkuvalt valus, ei kannata jooksmist," andis Kink mõista mitte just kõige meeldivamast tervislikust seisundist.

Operatsioonist taastumine võtab eeldatavalt aega kuus kuud.