Tarmo Kink: Eesti liiga teise kohaga võib lutsu visata

Poole hooaja pealt FC Levadiaga ühinenud ääreründaja Tarmo Kink ei pea Premium liiga hõbemedalit sisuliselt millekski.

Pärast tänast 0:0 viiki meistermeeskonna FC Floraga lausus 82-kordne Eesti koondise internatsionaal: "Kuidas seda viisakalt öelda... Rahule võib jääda, et Levadia ei kaotanud minuga ühtegi mängu, aga teise kohaga võib põhimõtteliselt mere ääres lutsu visata. Sellega pole midagi peale hakata. Eestis on miinimumeesmärk esikoht. Flora võttis selle teenitult ära."

Enda tulevikust rääkides ei välistanud Kink midagi. Intervjuud andes oli väljastatud ka ametlik teade Levadia ja Tallinna FCI (endine Infonet) ühinemisest, millest mängijad tolleks hetkeks veel väga palju ei teadnud.

"Nagu olen varem öelnud, võtame päev korraga. Kui vaja lõpetada, siis lõpetan. Kui tuleb midagi huvitavat, võib edasi mängida. Mul ei kipita ei ühele ega teisele poole," ütles 32-aastane mängumees.

Mida arvata Levadia ja FCI ühinemisest ehk nn "superklubi" tekkest? "Superklubist on asi väga kaugel, aga las ühinevad, pole minu asi," lausus Kink. "Kui jätkan, siis otsin nagunii mõne muu variandi. Kui ma leian, et mul jätkuvalt jalgpalli peale silm särab ja nahaalsust jagub, siis ma jätkan, aga mitte selles projektis, mida te just kirjeldasite."

Kink lisas, et tema vastu tuntakse huvi välismaalt, kuid ta ei välistanud ka mõnes teises Eesti klubis mängimise. Varasemalt on Kink leiba teeninud Venemaal, Ukrainas, Ungaris, Inglismaal, Šotimaal, Itaalias ja Soomes.