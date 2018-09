TÄNA | Suur mäng Tipneri karikavõistlustel: vastamisi lähevad Levadia ja Flora, kusjuures Levadia kodumäng toimub Lillekülas

Paide juhendaja Vjatšeslav Zahovaiko: „Antud hetke hooaja kõige tähtsam mäng. Karika formaat on lihtne: üks vastane, üks mäng, üks pingutus. Just see pingutus saabki määravaks.“

Mängija Martin Kase: „Tulemas on raske karikamäng Legioniga. See meeskond võiks vabalt kõrgliigas hakkama saada, seal on kogemusi ja kvaliteeti küllaga. Peame tõsiselt valmistuma, et pakkuda oma fännidele võit.“

Legioni peatreener Denis Belov: „Karikamäng Premium liiga võistkonnaga. Raudkindel, et meid ootab väga põnev, väga huvitav ja väga võitluslik mäng. Mõlemad meeskonnad mängivad võidule ja see kindlasti pakkub huvi pealtvaatajatele. Meie jaoks see on järjekordne test ning me kindlasti üritame näidata oma parimat, et karikavõistlustel edasi minna.“

Pilet maksab 1 euro, pensionäridele ja alla 12-aastasele sissepääs tasuta. Mängu kohtunik on Kristo Tohver, keda abistavad Maikel Mikson ning Riivo Stolts. Neljas kohtunik on Eiko Saar.

Täna jookseb väljakule veel üks kõrgliigameeskond, kui kell 19 võõrustab JK Narva Trans Narva Kalev-Fama staadionil II liigas pallivat Jõgeva SK Noorus-96 meeskonda. Mängu kohtunik on Toomas Nõmmiste, keda abistavad Raul Kaivoja ja Andrei Vorobjov.

Tänases neljandas mängus kohtuvad Tabasalu Arenal JK Tabasalu (II liiga) – FC Zenit Tallinn (III liiga). Kohtumise avavile kõlab kell 20. Mängu kohtunik on Martti Pukk, keda abistavad Risto Eelmaa ja Rein Väin.

Tabasalu meeskonna peatreener Marko Kristal: „Ilmselt suurim mäng, mis Harku vallas seni kunagi toimunud on. Oleme mänguks valmis, treeningutel nuputame kuidas pidurdada vastase suurimat nime, Ingemar Teeveri. Ilmselt tuleb mängida nii, et vastastele palli üldse ei annagi. Ootame staadionile palju publikut ja mõnusat jalgpalliõhtut!“

Mängija Alan Monken Arruda: „Mida suurem mäng ja rohkem kaalul, seda mõnusam! Paraku saab karika muinasjutt kesta edasi vaid ühe meeskonna jaoks ja ma olen kindel, et selleks on Tabasalu.“

Tipneri karikavõistlustel on juba selgunud kaks edasipääsejat – esimeses kaheksandikfinaalis alistas Maardu Linnameeskond (EL) 5. septembril 4:0 Läänemaa JK (II liiga), päev hiljem mängis Tartu JK Tammeka (PL) võõrsil 6:0 üle FC Järva-Jaani (III liiga).

Viimased veerandfinalistid selgitatakse välja homme. Jalgpall.ee vahendusel saab kaasa elada Premium liiga meeskondade heitlusele, kui vastamisi lähevad Nõmme Kalju FC – JK Tallinna Kalev. Kohtumise avavile kõlab Hiiu staadionil kell 19. Samal hetkel pannakse pall mängu ka Viimsis, kus kohalik Viimsi JK II (III liiga) kohtub FC Elvaga (EL).