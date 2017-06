TÄNA | Printsipiaalne duell: Eesti jalgpallurid noolivad lätlaste vastu 12 aasta esimest võitu

Eesti jalgpallikoondis kohtub täna kell 19.45 Riias maavõistlusmängus Lätiga, kelle üle viimati suudeti võit võtta 2005. aastal.

Peatreener Martin Reim võttis Lätti kaasa 22 mängijat. Puhkusele said minna keskkaitsja Ragnar Klavan ja Belgia vastu "valeründajana" tegutsenud poolkaitsja Konstantin Vassiljev. Mängueelsetes intervjuudes on Reim mõista andnud, et tänase mängu üks eesmärke on leida järgmiseks valikmänguks asendus Karol Metsale ja Artjom Dmitrijevile, kes peavad augusti lõpus Kreeka mängu kaartide tõttu vahele jätma.

Seega on oodata vahetusi, kuid kindlasti mitte vähem võitu noolivat meeskonda. Seda enam, et lõunanaabrile pole me suutnud kohta kätte näidata tervelt 12 aastat. Vahepeal oleme kohtunud viiel korral - neli kohtumist on lõppenud viigiga, üks Läti 1:0 võiduga.

Tegemist on Eesti - Läti 54. maavõistlusega. Eestil on kirjas 9 võitu, 20 viiki ja 24 kaotust. Oleme lätlastele löönud 55 ja lasknud endale lüüa 77 väravat.

Delfi on Riias kohapeal ning toob matši lugejateni tekstipõhises otseülekandes.