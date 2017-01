Liverpooli jalgpalliklubi kohtub täna kell 17.00 Inglismaa kõrgliiga 20. voorus võõrsil Sunderlandiga. Delfi vahendab mängu tekstipõhises ülekandes.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp kinnitas eilsel pressikonverentsil, et Philippe Coutinho ja Joel Matip ei naase homseks Sunderlandi mänguks meeskonna koosseisu. Nii keskväljamees Coutinho kui keskkaitsja Matip taastuvad hüppeliigesevigastusest, mille mängijad hankisid vastavalt novembri lõpus ja detsembri keskel.

Matipi puudumine tähendab, et Ragnar Klavan ja Dejan Lovren moodustavad täna juba viiendat mängu järjest Liverpooli keskkaitseduo. Ainsa muudatusena on Liverpooli ridades täna vigastatud Jordan Hendersoni asemel alustamas Daniel Sturridge, mis tähendab, et Manchester City vastu sisuliselt ründajana pallinud Adam Lallana liigub tagasi oma tavapärasemale kohale poolkaitses.





Sunderland (14 p ja 18.) kaotas laupäeval võõrsil Burnleyle 1:4, Liverpool (43 p ja 2.) võitis aga kodus Manchester Cityt 1:0.